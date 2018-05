Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nadal regressa ao primeiro lugar do 'ranking' mundial de ténis

Português João Sousa mantém-se no 'top-50'.

10:59

O tenista espanhol Rafael Nadal viu esta segunda-feira confirmado o seu regresso ao topo da hierarquia mundial de ténis, depois de ter vencido o Masters 1000 de Roma, com o português João Sousa a manter-se no 'top-50'.



Com o triunfo em Roma, Nadal, que ainda só perdeu um encontro em terra batida esta temporada, voltou a ultrapassar o suíço Roger Federer no 'ranking', com o alemão Alexander Zverev a manter-se na terceira posição.



Entre os portugueses, João Sousa caiu uma posição, para o 48.º lugar, mantendo-se como único português entre os 100 melhores do mundo.



Gastão Elias mantém-se na 107.ª posição, Pedro Sousa subiu a 120.º, João Domingues continua como 210.º, Gonçalo Oliveira caiu para 221.º e João Monteiro ascendeu ao 268.º posto.



No 'ranking' feminino, a romena Simona Halep segue no topo, à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki, da espanhola Garbiñe Muguruza e da ucraniana Elina Svitolina, que venceu em Roma.



Michelle Brito continua a ser a melhor portuguesa, apesar de ter caído para a 537.ª posição.