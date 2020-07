Nakajima custa 147 euros por segundo ao FC Porto

Cada segundo de Nakajima em campo custou ao FC Porto 147 euros. Por 50% do passe do japonês, que chegou à Invicta esta época, os dragões pagaram ao Al Duhail (Qatar) 11,65 milhões de euros. Como o extremo leva 1321 minutos em todas as provas, a sua aquisição implicou um gasto de 8822,15 € por minuto.