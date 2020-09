Georgina Rodríguez partilhou uma foto no Instagram, em que surge a preparar-se para mais "um dia de trabalho" , mas a imagem chamou a atenção dos seguidores por uma parte do corpo da namorada de Cristiano Ronaldo se apresentar algo desproporcional.Em causa o pé esquerdo da espanhola, que parece ser bastante grande. Será um mau uso do 'photoshop' ou um efeito ótico? A questão é que o pormenor foi comentado."Deves calçar o 48", escreveu um seguidor. "Toda a sereia tem uma barbatana", constatou outro.