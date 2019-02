Namorada de Emiliano Sala destroçada: “Eu vou-te amar sempre”

Luiza Ungerer falou com o antigo jogador de futebol horas antes da tragédia.

A jogadora de voleibol brasileira, Luiza Ungerer, revelou ter falado com Emiliano Sala horas antes do acidente trágico que lhe tirou a vida no dia 21 de janeiro.

A relação que ambos os atletas mantinham era secreta, mas Luiza Ungerer partilhou na rede social Instagram uma fotografia com Emiliano Sala. Na descrição pode ler-se: "Eu vou-te amar sempre."

Em declarações ao jornal Globo, a atleta de 31 anos revela como conheceu Sala. O casal começou a falar através das redes sociais em 2017. A relação floresceu quando ambos estavam a viver em França e Sala jogava no Futebol Clube de Nantes. Nessa mesma altura, a jovem brasileira pertencia à equipa de vólei feminina francesa, Béziers Angels.

Luiza Ungerer contou ainda que Sala sempre sonhou jogar na Premier League."Ele disse que tinha ido conhecer o Cardiff e que ia ficar por lá. Fiquei muito feliz porque ele estava muito contente. Era o sonho dele ir, jogar a Premier League, o melhor campeonato do mundo", revela a atleta.

Recorde-se que Emiliano Sala havia sido transferido para o Cardiff, naquela que seria a maior transferência do clube Galês. No dia 21 de janeiro o avião em que seguia o jogador caiu entre a França e a Inglaterra, no Canal da Mancha.