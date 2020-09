April Ivy, namorada do jogador do Benfica Rúben Dias, publicou, na noite deste sábado, nas redes sociais uma fotografia com o namorado a demonstrar o seu apoio na 'nova mudança'.A publicação surge no dia em que Rúben assinala o último jogo pelos encarnados. O jogador vai vestir a camisola do Manchester City.Na fotografia pode lêr-se "Here we go", que significa "aqui vamos nós".