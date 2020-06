Namorada de Weigl relata pânico na hora do ataque: "Estávamos ao telefone e ele começou a gritar"

A namorada de Julian Weigl revelou à RTL os momentos de pânico que viveu no momento o autocarro do Benfica foi atacado após o empate sem golos na receção ao Tondela."Estávamos ao telefone e ele de repente começou a gritar. É claro que fiquei em choque. Percebi que se gerou uma grande confusão e ouvi alguém a dizer-lhe para não abrir os olhos. Continuei a tentar ouvir mais coisas e alguém me disse para não me preocupar, que tinha entrado uma pedra no autocarro e que iam ligar-me pouco depois", contou Sarah Richmond, que é também apresentadora naquele canal de televisão alemão.O médio alemão já tinha vivido um episódio semelhante em abril de 2017, quando o autocarro do Borussia Dortmund foi atacado por três bombas artesanais antes de um jogo da Liga dos Campeões. E Sarah Richmond garante que Weigl voltará a ser capaz de superar a situação."Ele é bastante forte e pode lidar muito bem com estas coisas. Ele estava e continua ciente de que tem de continuar a andar de autocarro, porque faz parte do dia-a-dia das equipas", sustentou a namorada do jogador do Benfica.