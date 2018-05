Namorada do guarda-redes Loris Karius ameaçada de morte

Danielle Grace, namorada do jogador do Liverpool, terá tido um breve romance com Cristiano Ronaldo.

Danielle Grace, modelo norte-americana de 27 anos, tem sofrido várias ameaças de morte depois do "dia de azar" que teve o seu namorado Loris Karius, guarda-redes do Liverpool. Karius teve uma prestação terrível na final da Champions, com muitas culpas em dois dos três golos sofridos pela sua equipa. O Real Madrid venceu assim o Liverpool por 3-1 e ganhou a terceira "Champions" consecutiva.

A jovem não deixou de apoiar o companheiro mas, os jornais britânicos 'desenterraram' um caso antigo com Cristiano Ronaldo, que acrescenta mais polémica ao momento difícil que o casal vive.

O jornal El País, citando a imprensa britânica, noticiou esta segunda-feira que o alegado caso entre Danielle e Cristiano Ronaldo terá acontecido nos primeiros meses de 2016, antes de Georgina Rodriguez conquistar o coração do "melhor jogador do mundo".

Os rumores do relacionamento entre os dois surgiram depois de Grace ter publicado uma fotografia no Estádio Santiago Bernabéu, onde joga o Real Madrid, quando o capitão da seleção nacional ainda estava solteiro, após o fim do relacionamento com a modelo Irina Shayk.

Até uma estela porno apoia Karius

Desde o desfecho do jogo que ditou o destino da "Champions" que são imensas as mensagens partilhadas através das redes sociais, tanto com o objetivo de apontar o dedo ao guarda-redes do Liverpool como para o apoiar.

Das muitas partilhas de apoio, destaca-se a de Mia Khalifa, uma antiga estrela porno. "Continua a sorrir, os erros fazem parte da natureza humana", escreveu a artista para Loris Karius nas redes sociais. No fim da sua mensagem, a jovem dirigiu um insulto a Sergio Ramos, que agarrou Mohamed Salah, provocando uma lesão que levou o egípcio do Liverpool a sair de campo.