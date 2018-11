Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namoro do Benfica com Jesus começou em fevereiro

Presidente das águias intensificou desejo de regresso do atual técnico do Al Hilal quando este ainda estava ao serviço do Sporting.

Por Secundino Cunha e T.L. | 01:30

"Sei que um dia vais voltar ao Benfica." Esta foi a promessa deixada por Luís Filipe Vieira a Jorge Jesus quando estes, em fevereiro último, chegaram a acordo para colocar um ponto final no diferendo entre as águias e o então treinador do Sporting, apurou o CM. A certeza do líder das águias foi cimentada nas últimas semanas e deve ser uma realidade no Natal.



Vieira e Jesus falam com regularidade e o presidente nunca descartou a possibilidade de um regresso. Os dois já terão chegado a um acordo verbal. Numa recente entrevista na TVI, o presidente das águias admitiu a possibilidade de voltar a ter um técnico que conquistou três títulos de campeão nacional: "Não ponho Jorge Jesus de lado, como não ponho outros."



O provável substituto de Rui Vitória está atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. Contudo, uma cláusula de rescisão de dois milhões de euros pode levar facilmente as águias a resgatarem o treinador de 64 anos.



Tal como o CM avançou na sua edição de ontem, à espera de Jesus na Luz está um contrato no valor de cinco milhões de euros por ano, um ordenado abaixo daquilo que ganha atualmente no emblema árabe: sete milhões de euros por temporada.



O próprio técnico já terá dito no seu círculo de amigos que tem vontade de regressar a Portugal, apesar de estar muito satisfeito pelo trabalho que tem desenvolvido ao serviço do Al Hilal, onde já conquistou uma Supertaça e onde segue em segundo com menos dois pontos que o primeiro (defronta hoje o Al-Ettifaq, jogo em atraso).



No Benfica, o técnico esteve seis tem poradas. Para além dos três títulos de campeão nacional (2009/10, 2013/14 e 2014/15), Jesus tem ainda 6 Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



João Félix renova até 2023

O Benfica anunciou a renovação com o avançado João Félix até 2023. A cláusula de rescisão do jogador de 18 anos dispara dos 60 para os 120 milhões de euros.



O ordenado do avançado poderá atingir os dois milhões de euros anuais, mediante objetivos, avançou o CM na sua edição de sábado. "É um momento especial para mim", disse na BTV lembrando o golo no dérbi: "A minha mãe chorou baba e ranho."



Rui Gomes da Silva crítico

Rui Gomes da Silva reforçou a vontade de se candidatar à presidência do Benfica e desvalorizou o sonho de Luís Filipe Vieira de levar o clube da Luz a ser campeão europeu.



"O que foi anunciado pelo presidente não é levado a sério, nem sequer pelos mais próximos", escreveu o antigo vice-presidente dos encarnados no blog Geração Benfica. Gomes da Silva criticou ainda o atual líder das águias por não descartar um regresso de Jorge Jesus ao clube, afirmando que isso seria uma "imoralidade".



Rangel e Vieira voltam a arrastar Benfica

A operação Lex, que envolve Luís Filipe Vieira e Rui Rangel, pode voltar a arrastar o Benfica para a Justiça. Está a ser investigado um pedido do presidente dos encarnados para que o juiz o ajudasse num processo que envolvia o seu filho, mas a contrapartida envolve o clube.



Sabe o CM que quando Vieira foi constituído arguido foi confrontado com os indícios recolhidos pela investigação. Designadamente, diversas conversas telefónicas em que as autoridades consideraram que estava suficientemente indiciado que o presidente dos encarnados pediu a Rui Rangel para interferir numa ação judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.



A contrapartida, diz depois a investigação, era que Rangel tivesse um cargo futuro na direção dos encarnados ou na universidade que o clube pretendia instalar no Seixal. Falou-se de um cargo atrativo, com um salário de diretor, enquanto Rangel, dizem os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, resolvia o problema do filho de Vieira - que tentava, a todos custo, não pagar 1,6 milhões em mais valias relativas à venda das participações sociais de uma empresa da qual era sócio.



Recorde-se que o processo Lex ainda está sob investigação, mas neste momento Luís Filipe Vieira já o pode consultar. O segredo interno foi levantado, depois das medidas de coação terem sido extintas.