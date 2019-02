Extremo do Sporting segue os passos de Montero, que já rescindiu.

15.02.19

O extremo Nani vai deixar o Sporting de imediato, apurou ojunto de fonte próxima da direção do Sporting.A saída está relacionada com uma "política de redução de custos" do plantel, tal como a de Fredy Montero.Segundo o Record , o jogador português de 32 anos vai rumar aos Estados Unidos, para se juntar à formação do Orlando City.