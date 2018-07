Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É sempre bom voltar a casa", diz Nani no regresso ao Sporting

Extremo regressa a Alvalade, após ter estado no Sporting por empréstimo, em 2014/2015.

11.07.18

Nani está a ser apresentado como reforço do Sporting, numa conferência de imprensa que decorre no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José de Alvalade.



Sousa Cintra comparou o jogador a nomes como Luís Figo ou Cristiano Ronaldo e afirma que o extremo "é uma das pérolas" do clube.



"Não veio emprestado, veio em definitivo", disse o presidente da SAD do clube de Alvalade.



O empresário português desfez-se em elogios ao jogador e afirma que é "um homem feliz" com este novo negócio.



"É sempre bom voltar a casa", começou por dizer Nani que revela estar feliz com este novo desafio. O extremo admite que o clube de Alvalade passou por momentos complicados, mas que o objetivo é dar a volta por cima e irá dar o seu melhor.



Perante a saída de vários nomes importantes do clube, Nani afirma que o caminho é agora voltar a criar uma equipa forte e coesa.



Nani destacou que é "uma opção pessoal" e que "era importante voltar a Portugal". "Agora, devemos pensar em construir um grupo forte e coeso, depois tudo é possível", disse ainda.



Sobre as agressões em Alcochete e a crise que se seguiu, não quis comentar. "O que aconteceu é passado, é para encerrar", disse o jogador, que viaja ainda hoje para se juntar ao estágio do Sporting na Suíça.



Dois anos com o Sporting

O internacional português Nani assinou um contrato com o Sporting válido por dois anos, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, ao qual o jogador chega a custo zero, proveniente do Valência.



Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Sporting informa que "chegou a acordo com o Valencia Club de Fútbol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), a custo zero. Mais se informa que o contrato de trabalho desportivo celebrado com o jogador será válido até 30 de junho de 2020, não tendo sido fixada qualquer cláusula de rescisão".



Formado no Real Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa principal em 2005/06 antes de rumar ao Manchester United, o avançado de 31 anos regressa pela segunda vez a Alvalade, depois de o clube o inglês o ter emprestado em 2014/15.



Além de Sporting e e Manchester United, ao qual esteve vinculado oito anos (2007-2015), Nani alinhou nos turcos do Fenerbahçe, em 2015/16, e, na época seguinte, nos espanhóis do Valência, que o cederam na temporada passada aos italianos da Lazio.



Nani conta 24 golos nas 112 ocasiões que jogou pela seleção portuguesa, ao serviço da qual se sagrou campeão da Europa em 2016.



Além do título europeu, Nani conquistou uma Liga dos Campeões (2007/08), um Mundial de Clubes (2008), quatro Ligas inglesas (2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13), duas Taças da Liga inglesa (2008/09 e 2009/10) e duas Taças de Portugal (2006/07 e 2014/15)