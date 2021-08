Nani eleito o jogador da semana do campeonato norte-americano de futebol

O internacional português Nani foi eleito o jogador da semana do campeonato norte-americano de futebol (MLS), depois de ter sido decisivo e a figura do jogo na vitória dos Orlando City sobre o Atlanta United.

O jogador português não só marcou aos 87 minutos, de cabeça, após cruzamento de Silvester van der Water, a consumar a reviravolta da sua equipa, como assistiu para outro dos três golos do Orlando City, na partida da passada sexta-feira, aos 43 minutos, na cobrança de um canto, que possibilitou ao lateral Kyle Smith cabecear para as redes do Atlanta United.

Este foi o terceiro jogo de Nani na presente temporada em que marcou e assistiu, somando agora oito golos e cinco assistências em 13 jogos, o que supera, desde já, as suas estatísticas na temporada passada, que foi encurtada devido à pandemia.

Com a assistência frente ao Atlanta United, Nani chegou às 23 assistências pelos Orlando City, superando o ex-Bola de Ouro, o brasileiro Kaká, e Chris Mueller, isolando-se como o jogador com mais assistências na história da formação de Orlando.

Com participação direta em 13 golos, só o húngaro Daniel Salloi, do Sporting Kansas City, que soma nove golos e cinco assistências, é que supera o registo de Nani.

O jogador português, que no total soma 29 tentos ao serviço dos Orlando City, tem capitaneado a equipa na excelente campanha que está a fazer na MLS, na sequência da qual segue em segundo lugar da Confederação Este da Liga norte-americana.