Nani em risco de perder braçadeira de capitão do Sporting

Extremo saiu a passo quando a equipa perdia e nem cumprimentou Jovane Cabral.

Por Mário Figueiredo | 09:59

O amuo de Nani em Braga, quando foi substituído por Jovane Cabral (72’), pode custar-lhe a braçadeira de capitão já no jogo de sábado (21h00, SportTV) com o Marítimo, apurou o CM.



O extremo não gostou de ser substituído e abandonou o relvado a passo, numa fase em que o Sporting já perdia por 1-0.



É certo que saiu pela linha mais próxima, mas acabou por não cumprimentar Jovane, de 20 anos, para o motivar para um final de jogo que se previa complicado e no qual era necessário marcar pelo menos um golo.



Segundo o CM apurou, a atitude de Nani não caiu bem nas hostes sportinguistas. Isto porque a braçadeira de capitão foi--lhe confiada precisamente para o responsabilizar perante os companheiros e adeptos.



É que, sabe o CM, o empenho do extremo internacional português durante os treinos também não é exemplar. Nani é um atleta querido em Alvalade e as fontes contactadas dizem que não pode tomar atitudes como fez em Braga, devido às responsabilidades que tem no plantel.



Só um pedido de desculpas aos companheiros poderá fazer com que volte a envergar a braçadeira de capitão.



Bruno está "frustrado"

Bruno Fernandes revelou estar "frustrado" com a sua "falta de qualidade". Em resposta a um adepto, o médio reconheceu o mau momento: "É verdade, nada justifica as minhas exibições não estarem ao nível das do ano passado ou que apareça por simples momentos e volte a desaparecer. Sinto-me frustrado com isso e com a falta de qualidade que tenho vindo a apresentar. E a culpa não é de ninguém a não ser minha", escreveu no Instagram.