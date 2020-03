Nani empresta casas aos profissionais de saúde que combatem coronavírus

O internacional português Nani, que joga na Major LEague Soccer (América do Norte), anunciou no Instagram que irá emprestar casas aos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente na luta contra o coronavírus.



"As nossas casas são agora a vossa casa. A Feels Like Home, em parceria com a Tech4Covid-19 e a Associação do Alojamento Local em Portugal, está a disponibilizar apastamentos cedidos pelos nossos proprietários para os técnicos de saúde que estão na linha da frente no combate e prevenção do Covid-19", pode ler-se no Instagram do avançado do Orlando City, que acrescentou: "Neste momento de necessidade não ficamos indiferentes."

