Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nani sem limitações para o jogo do Sporting contra o Qarabag

Leões estreiam-se na Liga Europa esta quinta-feira, em Alvalade.

Por Lusa | 21:33

O Sporting treinou esta segunda-feira em Alcochete, após o triunfo frente ao Marítimo por 3-1, para a Taça da Liga, no domingo, e os destaques da sessão foram o regresso de Nani e a presença do presidente Frederico Varandas.



O capitão dos 'leões' regressou assim aos treinos, depois da lesão que o afastou da competição, e trabalhou com os seus companheiros, exceção feita aos que alinharam frente ao Marítimo e que só fizeram trabalho de recuperação.



De assinalar, que o ponta de lança holandês Bas Dost continua entregue aos cuidados do departamento clínico.



O Sporting prepara a estreia no grupo E da Liga Europa, marcada para o estádio de Alvalade, às 20h00, de quinta-feira, frente ao Qarabag, do Azerbaijão.