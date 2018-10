Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nani só regressa se mudar de atitude

Extremo foi castigado e terá de mostrar nos treinos que merece a confiança do técnico.

Por Mário Figueiredo | 08:52

Nani só vai regressar à equipa do Sporting se mudar de atitude e postura nos treinos, apurou o Correio da Manhã.



José Peseiro mostrou mão de ferro para com o jogador, que amuou após ter sido substituído no jogo com o Sp. Braga (derrota por 1-0 há uma semana), tendo uma atitude pouco condizente com o facto de ser capitão de equipa. Saiu a passo, não cumprimentou Jovane Cabral que o ia substituir e murmurou alguns impropérios enquanto se dirigia para banco. O técnico não teve dúvidas e excluiu o internacional português dos convocados para o jogo com o Marítimo (2-0), partida que acabou por assistir na bancada.



Segundo o CM apurou, Nani não vai ser alvo de um processo disciplinar, mas terá José Peseiro atento. O técnico quer ver o atleta mais aplicado nos treinos e com um comportamento mais condizente com o seu estatuto de estrela e de jogador mais bem pago do plantel, sendo um dos símbolos da formação do clube e capitão de equipa.



Nani, neste momento, tanto pode regressar à equipa já na Liga Europa para o jogo com o Vorskla Poltava (quinta-feira), como pode, no limite, ficar com portas abertas para procurar um novo clube no mercado de inverno.



Battaglia com mialgia

O médio argentino Battaglia está a contas com mialgias de esforço, cenário que o afastou do jogo com o Marítimo e coloca em causa a sua participação no jogo da Liga Europa com o Vorskla Poltava. O argentino juntou-se a Mathieu e Bas Dost no boletim clínico dos leões.



Vieira e Caeiro na AG da SAD

Carlos Vieira e Rui Caeiro, membros da direção de Bruno de Carvalho, marcaram ontem presença na AG da SAD do Sporting, realizada no auditório do Estádio José Alvalade. O relatório e contas relativo ao exercício terminado em junho deste ano foi aprovado por ampla maioria.



PORMENORES

Escolha de Sousa Cintra

O regresso de Nani ao Sporting nesta temporada foi uma opção de Sousa Cintra, que pretendeu ‘dar’ à equipa um jogador conhecedor da mística leonina.



Estreia com Peseiro

Nani estreou-se na equipa principal do Sporting pela mão de José Peseiro. Defrontou a Udinese na qualificação para a Liga dos Campeões em 2005/06.