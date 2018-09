Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nani sonha ser campeão nacional pelo Sporting

Extremo diz que esta é a “época perfeita” para os leões ganharem o campeonato. Jogador realçou amizade com Cristiano Ronaldo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O meu maior sonho é ser campeão no Sporting". Foi assim que Nani respondeu nas redes sociais às perguntas colocadas pelos seus fãs. Ao todo foram mais de 500 perguntas.



O extremo, de 31 anos, foi bombardeado com questões dos seus seguidores de todo o Mundo. Muitos portugueses, ingleses e até turcos. Descontraído, Nani abriu o coração: "Esperamos fazer uma grande época e lutaremos com todas as nossas forças pelo título. Seria uma época perfeita para ser campeão no Sporting."



O jogador reconheceu que está feliz no Sporting e que até pondera terminar a carreira em Alvalade, mas admite que "no passado ponderei terminar na MLS (Liga norte-americana de futebol).



Curiosa foi a pergunta colocada pelo Twitter do Sporting, em que questiona a ausência de saltos mortais nos festejos dos golos apontados pelo atleta: "Comecei a guardar apenas para os grandes golos. Perfeito mesmo seria um mortal para festejar o título, mas pode aparecer a qualquer momento!"



Nani falou ainda sobre a amizade com Cristiano Ronaldo, com quem "aprendeu muito" e destacou o triunfo do Euro 2016 como o ponto alto da carreira.



Já totalmente recuperado, Nani será titular no jogo de amanhã frente ao Qarabag (Liga Europa), em que a grande dúvida continua a ser Bas Dost.



Raphinha quer "Dar alegrias aos adeptos"

O reforço Raphinha estreou-se a marcar pelo Sporting frente ao Marítimo (3-1, Taça da Liga) e não esconde a sua ambição de deixar a sua marca em Alvalade. "Quero fazer a minha história no clube, conquistar títulos e ser lembrado como um jogador que deu muitas alegrias aos adeptos", disse o extremo, de 22 anos, à Sporting TV. Sobre o jogo com o Qarabar para a Liga Europa prevê um "friozinho na barriga" e "um jogo difícil" para os leões, mas garante que com o "apoio dos adeptos" a vitória ficará mais próxima.