Nani titular no jogo com o Vorskla

Após castigo, extremo prepara-se para voltar ao onze no próximo jogo do Sporting para a Liga Europa.

Por João Pedro Óca | 01:30

O caso Nani está encerrado e o extremo prepara-se para voltar à equipa no jogo com o Vorskla Poltava, na quinta-feira, para a Liga Europa.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a opção de José Peseiro está tomada e prende-se com a forma como o capitão acatou a sua decisão de o afastar do último jogo diante do Marítimo.



Assim, Nani vai voltar às escolhas do treinador, podendo mesmo integrar o onze e... envergar a braçadeira no próximo duelo europeu, na Ucrânia.



Ao que o CM apurou, os responsáveis leoninos querem colocar uma pedra sobre o assunto, não pretendem prolongar o castigo e a polémica, pelo que a normalidade deverá ser reposta no próximo desafio dos leões.



De resto, a intenção do extremo, de 31 anos, é voltar às opções do treinador e apagar a má imagem que deixou no momento em foi substituído no jogo, no Minho. Prova disso é que o capitão tem mostrado empenho nas sessões de treino, entendendo, de certa forma, a punição do treinador e da estrutura leonina no jogo do passado sábado.



Estará sob avaliação da SAD nas próximas semanas. A importância do jogador na equipa é outro fator que José Peseiro tem em conta para o fazer regressar ao onze.



A confirmar-se este cenário, o extremo deverá ‘roubar’ o lugar na ala a Jovane, que foi titular no jogo com o Marítimo, face à ausência do capitão, que viu o jogo na bancada.



‘Batta’ gerido para a Liga

Battaglia voltou a treinar-se à parte dos companheiros, a contas com uma mialgia de esforço, e não deverá estar apto para o jogo com o Vorskla Poltava, na quinta-feira, apurou o CM.



O argentino e a equipa técnica entendem que não devem arriscar a utilização no próximo encontro para não comprometer a presença nos jogos seguintes, nomeadamente com o Portimonense (domingo) e com o Arsenal, na quinta-feira seguinte.



No desafio na Ucrânia, para a Liga Europa, Petrovic deverá voltar a ser titular.