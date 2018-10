Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Nani vai jogar e será capitão", diz José Peseiro

Internacional português vai a jogo na Ucrânia. “Eu decidi”, garante José Peseiro.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:33

José Peseiro colocou um ponto final no caso Nani. O internacional português vai a jogo na Ucrânia com a braçadeira de capitão. "Já falei sobre o tema. Eu decidi. Tudo o que foi decidido sobre o Nani e sobre todos os jogadores fui eu que decidi. O Nani vai jogar e será capitão", garantiu o treinador do Sporting na antevisão do jogo com o Vorskla Poltava, hoje às 17h55 (SIC), a contar para a 2ª jornada do Grupo E da Liga Europa.



O técnico leonino não se quis alongar muito mais sobre Nani, mas explicou o que esteve na base do castigo que levou o extremo a ficar de fora do jogo com o Marítimo na última jornada do campeonato. "Qualquer grupo tem regras. Nós trabalhamos em função do que é importante, nomeadamente as regras e o cumprimento delas", referiu o José Peseiro.



Os ucranianos são teoricamente inferiores, mas o Sporting está alerta para as dificuldades que o Vorskla - adversário que os leões defrontam pela primeira vez - possa criar. "Temos uma análise àquilo que eles têm feito, sobretudo os resultados. Uma equipa que faz dois golos ao Arsenal, em Londres, tem de ter qualidade. Uma equipa que venceu o Zorya - que eliminou o Sp. Braga da Liga Europa - não pode ser uma equipa sem qualidade."



No momento de abordar o estilo de jogo do Sporting, José Peseiro subiu o tom de voz para defender o trabalho diário da equipa. "Às vezes criticam-nos e não dão valor às coisas que temos feito. Vamos tentar fazer sempre melhor. Estamos mais dominantes e controladores nos últimos jogos que temos feito", afirmou o treinador.



"Ucranianos jogam com disciplina"

Radosav Petrovic, médio do Sporting, é conhecedor do futebol da Ucrânia por ter jogado no Dínamo Kiev em 2015/16. "As equipas ucranianas jogam sempre muito bem e com disciplina. Para eles não interessa contra quem jogam", disse o jogador sérvio na antevisão do jogo com o Vorskla.



Na ausência do lesionado Battaglia, Petrovic deve manter a titularidade. "Todos os jogadores estão prontos para jogar, mas o míster é que decide."



Arguidos ficam em preventiva

O Tribunal da Relação de Lisboa vai manter em prisão preventiva todos os 37 suspeitos do ataque aos jogadores do Sporting em Alcochete, depois de apreciados oito recursos, revelou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



O tribunal "pronunciou-se já, em oito acórdãos, pela manutenção das medidas de coação de prisão preventiva aplicadas aos arguidos, considerando-as necessárias, proporcionais e adequadas, atentas as necessidades e exigências cautelares e as penas abstratas previstas para os crimes indiciados", lê-se em comunicado.