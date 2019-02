Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nantes avança para a FIFA para reclamar pagamento por Emiliano Sala

Emblema gaulês, que fechou a negociação do falecido jogador por 17 milhões de euros, tinha solicitado o pagamento desta verba a 5 de fevereiro.

13:15

O 'L'Équipe' adianta que o Nantes avançou esta terça-feira com uma queixa contra o Cardiff junto da FIFA, reclamando o pagamento da primeira tranche da transferência de Emiliano Sala, no valor de seis milhões de euros.



O emblema gaulês, que fechou a negociação do falecido jogador por 17 milhões de euros, tinha solicitado o pagamento desta verba a 5 de fevereiro, um pedido ao qual o Cardiff respondeu, dizendo que a verba estaria retida à espera da conclusão da investigação às possíveis anomalias na transferência.



Na altura o Nantes alargou o prazo até esta semana e ao não receber qualquer verba decidiu avançar junto da FIFA para reclamar a verba a que considera ter direito.



Lembre-se que Sala faleceu num acidente a aéreo a 21 de janeiro, quando viajava para Cardiff para se juntar à sua nova equipa, numa tragédia que vitimou também o piloto do avião.