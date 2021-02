Nanu do FC Porto já teve alta após violento embate com guarda-redes do Belenenses

Nanu já teve alta do Hospital de São Francisco Xavier, encontrando-se já a caminho do Porto. O lateral do FC Porto, que sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento, teve uma evolução favorável enquanto esteve em observaçãoA queda desamparada de Nanu sobre o relvado lançou de imediato o pânico junto dos jogadores. Os elementos de ambas as equipas que estavam perto do lance aperceberam-se de pronto da gravidade da situação e levantaram os braços com urgência, num claro pedido para a entrada das equipas médicas, primeiro, e da ambulância, depois.Até Sérgio Conceição se apressou a entrar em campo, gritando pela entrada dos bombeiros e protestando de forma veemente com Fábio Veríssimo por uma eventual demora na reação – o técnico portista acabou mesmo por ver um amarelo pelos protestos.