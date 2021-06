"Não foi voyeurismo": Realizador justifica planos de filmagem de Eriksen

O médio caiu inanimado no relvado durante o jogo com a Finlândia (minuto 42) e foi salvo pela pronta resposta dos médicos e do seu capitão de equipa, Kjaer, que foi o primeiro a chegar ao local, tomando as medidas adequadas.



O jogador ainda se encontra em observação no Rigshospitalet, em Copenhaga, está consciente e, segundo as informações prestadas pela Federação Dinamarquesa de Futebol, fora de perigo.

Jean-Jacques Amsellem, o realizador do Dinamarca-Finlândia, esteve debaixo de fogo por não cortar as imagens mais sensíveis no momento de grande aflição que envolveu Eriksen."Não foi voyeurismo", justificou-se, em declarações ao 'L’Équipe', garantindo que esteve em contacto com a UEFA: "Disseram-nos para não fazermos planos fechados do jogador a receber o tratamento, mas permitiram-nos recolher imagens que mostrassem a emoção do momento."