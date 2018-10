Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não há jogos amigáveis”, lembra Fernando Santos

Seleiconador nacional quer equipa a dar tudo frente à Escócia.

Por Mário Figueiredo | 14:09

Para mim não há jogos amigáveis, há uns que valem pontos e outros não". É desta forma que Fernando Santos vai encarar o jogo deste domingo (17h00, RTP) com a Escócia (Glasgow).



O selecionador nacional quer ver os jogadores a colocarem o seu empenho, como se de um jogo ‘a sério’ se tratasse. A diferença, explicou, é que nos jogos oficiais só se podem fazer três substituições e nos particulares, como o de domingo, é possível fazer seis. "Irão jogar 11 e, durante o jogo, se houver essa oportunidade, eventualmente jogarão todos", disse.



O técnico está ciente de que os escoceses vão criar grandes dificuldades à seleção portuguesa, que está desfalcada de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Pepe e, desde ontem o guarda- -redes Rui Patrício, "por precaução". "A Escócia é muito rápida, com laterais muito fortes, que partem o jogo com muita facilidade, porque saem rapidamente da sua zona defensiva para a sua zona atacante", acrescentou, confiante em controlar o jogo e contrariar a energia e dinamismo de uma equipa "que nunca dá uma bola como perdida".



Fernando Santos não quis revelar a equipa que vai alinhar hoje, mas terá várias alterações. Contudo, deixou um recado ao plantel: "Se tiver de escolher entre ganhar normal ou perder com nota artística, eu prefiro ganhar. Eu sei que a equipa só pode ganhar se jogar bem e é isso que quero. Se depois for mais agradável à vista, é melhor para todos. Mas, muitas vezes as características da equipa ou aquilo que o adversário nos coloca em campo não permite. Nesse momento, a minha opção é ganhar", concluiu.



Portugal cumpre este domingo o segundo jogo, depois da vitória sobre a Polónia (3-2), a contar para a Liga das Nações.



Danilo: "Regresso é uma grande vitória"

O médio Danilo não escondeu ontem a sua satisfação com o regresso à Seleção, admitindo que "foi uma grande vitória", depois da lesão no tendão de Aquiles que o afastou dos relvados" por vários meses. "O mais importante era focar-me na recuperação e voltar ao nível exigível para poder regressar a este lugar".