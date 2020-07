"Não há 'Rennies' suficientes para tanta azia": Pinto da Costa acusa Benfica de roubar atenção mediática

ão há '

Rennies

' suficientes nas farmácias para tratar todos os que ficaram com azia. Mas há uma coisa que ninguém nos tira, que é o título





Pinto da Costa, presidente do FC Porto acusou o SL Benfica de usar a contratação de Jorge Jesus para desviar a atenção da vitória dos azuis e branco do campeonato nacional e avança que o objetivo, agora, é fazer a dobradinha com a Taça de Portugal.O presidente do FC Porto disse, em entrevista ao Jogo, que se não fosse Jesus, os encarnados arranjavam outro pretexto para camuflar sucesso azul e branco. "NDurante a entrevista Pinto da Costa elogia o trabalho dos jogadores e do treinador do clube durante a paragem no campeonato devido à pandemia da Covid-19.A Taça de Portugal é disputada no sábado contra o Benfica, no Estádio Cidade de Coimbra às 20h45.