"Não houve muitas conversas com o FC Porto": Tudo o que disse Quaresma na apresentação como reforço do V. Guimarães

Já terminou a apresentação de Ricardo Quaresma como reforço do V. Guimarães, esta noite, no Paço dos Duques de Guimarães. Desde a chegada de Mustang acompanhado pela mulher e pelos filhos até à conferência de imprensa, a cerimónia foi um autêntico evento.Saiba tudo o que disse o 'Harry Potter' nas suas primeiras declarações como jogador do Vitória.Em tantos anos de futebol que tenho, ser recebido desta maneira é algo maravilhoso. O que posso dizer ao presidente, ao diretor geral, à equipa técnica e aos adeptos é que tudo farei para alcançarmos os nossos objetivos. Se me foram buscar pela garra e irreverência, pois vão ter-me aqui de corpo inteiro e pronto para o que aí vem.O Vitoria foi o clube que me deu confiança, que acreditou em mim. Não é preciso falar muito do Vitória pois sabemos a grande história que tem. Vou acabar a carreira no Vitória.A ambição é entrar sempre para ganhar. Sei que vou trazer muita coisa. Ainda estou pronto, estou bem fisicamente. O resto deixou com o talento que Deus me deu. Vamos fazer um grade trabalho. Temos uma equipa muito jovem, com alguns jogadores experientes, acredito que possamos fazer um grande campeonato.Do Boavista nunca ninguém falou comigo. Estava a caminho do Algarve quando ouvi falar disso. Não houve muitas conversas com o FC Porto. O Vitória foi o clube que me deu confiança, que acreditou em mim. Estou aqui para dar tudo por estas pessoas, porque merecem o meu respeito e que dê tudo por eles.O que me fez vir foi a confiança, perceber que tanto o presidente como os directores e a equipa técnica acreditam em mi. O que me fez ficar em Portugal foi a minha família. Estava na altura de voltar a Portugal, não podia acabar a minha carreira num clube qualquer. Então decidi acabar a carreira no Vitória porque o Vitória é grande e se Deus quiser vamos ser maiores.Foi importante a confiança que ele me deu. Antes de assinar falei com o Tiago e ele transmitiu-me muita confiança. É importante sentir que as pessoas acreditam em mim, o resto eu faço.A minha preocupação é ajudar o Vitória a alcançar os objetivos de todos nós. Quando o Frenando Santos me quiser convocar estarei disponível, a minha preocupação principal é a minha equipa.É um sinal que estamos a evoluir. Os grandes jogadores quem acabar em Portugal por alguma razão. É sinal que não somos tão fracos como muitos pintam o nosso campeonato, fico muito feliz por o nosso campeonato estar mais competitivo. É gratificante treinar em Portugal, num clube tão grande como o Vitória.Não posso acabar a minha carreira sem sentir o carinho dos adeptos, aquele estádio cheio, aquele barulho que fazem dentro do estádio. Por isso, espero que se possa resolver rápido, que possam voltar ao estádio porque os adeptos são importante para todos os clubes. Não mudei, continuo o mesmo. Estou pronto para tudo o que o Tiago decidir que é necessário para ajudar.