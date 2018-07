Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não me vou candidatar nem apoiar nenhum candidato" diz Sousa Cintra à CMTV

Presidente da SAD leonina louva na CMTV o regresso de Bas Dost e afirma que "honra" está acima de tudo.

22:01

Sousa Cintra deu este sábado uma entrevista exclusiva à CMTV sobre o momento atual do Sporting.



O atual presidente da SAD leonina, explicou os vários dossiers com que se deparou à chegada a Alvalade.



Sousa Cintra mostrou-se muito satisfeito com a continuidade de Bas Dost em Alvalade. O presidente da SAD leonina lembrou a importância do avançado em Alvalade nas épocas anteriores.



"Um jogador que faz toda a diferença. E hoje grandes avançados não há assim tantos. É um jogador que marca 70 golos em dois anos. Um goleador nato que se adaptou muito bem a Portugal. Era importantíssimo ele estar. Não se ganham desafios sem marcar golos. É um jogador de grande importância, que qualquer clube gostaria de ter. E depois tem outra particularidade: é um ser humano fantástico", revelou em entrevista à CMTV.



Questionado sobre o interesse no regresso de Jorge Jesus ao Sporting, Sousa Cintra avança que antes de ter entrado em contacto com José Peseiro, tentou o regresso do antigo treinador leoonino, que considera um excelente profissional. "é verdade que falei com ele na tentativa de regressar. Um bom treinador não é só quem ganha campeonatos, um bom treinador é quem valoriza os jogadores", relembrando o trabalho feito por JJ no Benfica, e mais recentemente no Sporting. "Ainda tentámos que o embaixador conseguisse o passaporte, parece uma novela mas foi mesmo assim".