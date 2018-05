Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não merecíamos nós nem vocês", escreveu Palhinha em mensagem aos adeptos

Médio leonino não esconde a tristeza e agradece apoio após derrota no Jamor.

15:28

João Palhinha reagiu esta segunda-feira, no Instagram, à derrota do Sporting na final da Taça de Portugal (2-1). Numa longa mensagem a acompanhar uma fotografia na qual surge a chorar após o encontro do Jamor, o médio leonino não escondeu a tristeza pelo resultado, agradecendo o apoio dos adeptos.



"As lágrimas presentes são o reflexo da tristeza de não ter tornado ontem um sonho de miúdo realidade! A tristeza de querer conquistar algo e poder dedicar a todos aqueles que sempre estiveram presentes e acreditaram em nós.

A tristeza e a revolta de sentires que dás o teu máximo todos os dias e não receberes as oportunidades que tanto lutas e que realmente mereces. A tristeza de olhares para o campo e para as bancadas e veres uma família de leões destroçada, desiludida e frustrada por não termos conquistado o que todos nós desejávamos e ambicionávamos!



Não merecíamos nós, nem vocês! No meio de tanta tristeza existe presente uma alegria, a alegria de ver adeptos que, apesar de destroçados, desiludidos e descontentes, continuam a puxar por nós e ajudar-nos a erguer depois de uma época bastante desgastante! Agradeço-vos de coração por todo o apoio não só de ontem, mas desde o primeiro dia em que cheguei a esta família! Parabéns ao desportivo das Aves por ter alcançado um feito histórico! Força Sporting", escreveu.