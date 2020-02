“Não podemos ter medo de ganhar”: Bruno Lage quer inverter rumo do Benfica

"Dizem que não podemos ter medo de perder, mas não podemos é ter medo de ganhar. Quem entra com medo de perder vai perder, essa tem sido a nossa virtude, não olhar para trás" disse este domingo Bruno Lage, treinador do Benfica, na antevisão do jogo desta segunda-feira com o Gil Vicente, em Barcelos, numa declaração em que procurou desvalorizar as três derrotas nos últimos quatro jogos."Fisicamente, fizemos uma boa recuperação e psicologicamente, como equipa e jogadores que são, o que querem é que o jogo chegue rapidamente para ganhar. A equipa precisa é de jogar com qualidade e vencer", reforçou o técnico.Lage garante que a equipa não precisa de mais um elemento defensivo."Na época passada já sofríamos os mesmos golos. Os problemas defensivos das equipas estão sempre presentes. Não podemos olhar para trás, temos que marcar. É com esta visão e com os olhos postos na baliza contrária que temos de estar", concluiu. Sobre a instabilidade evidenciada pelos centrais Ferro e Ruben Dias, o técnico foi evasivo: "São diferentes. Um tem personalidade forte e outro é mais racional".A ausência de Samaris dos últimos jogos foi tema de conversa. "É opção. Em relação à equipa do ano passado não é o único que não tem jogado. Florentino e Seferovic também não têm sido titulares", explicou.Quem formará a dupla do meio-campo esta segunda-feira (19h30) diante do Gil Vicente? Esta parece ser a grande dúvida de Bruno Lage para o duelo com os gilistas que esta época, no seu estádio, já venceram o FC Porto e o Sporting.Weigl regressa após cumprir um jogo de castigo diante do Shakhtar (Liga Europa) mas não tem o lugar assegurado.Taarabt deve ser aposta e a possibilidade de ter Samaris como colega na zona central parece ganhar força.O lateral André Almeida ainda não recuperou de uma lesão no tornozelo direito e é baixa confirmada para o jogo em Barcelos. Jardel e Gabriel (lesionados) são os outros indisponíveis para Lage.