"Não posso dizer que não gostava de ir para o Benfica" afirma Laxalt

Uruguaio tem sido apontado como reforço da equipa das águias, mas diz estar focado no Mundial.

09:23

Apontado como possível reforço do Benfica, Diego Laxalt não teve problemas em admitir que os encarnados seriam uma boa possibilidade para prosseguir a carreira. "O Benfica é uma equipa muito grande e não posso dizer que não gostava de ir para o Benfica, mas agora só penso no Mundial", destacou o lateral-esquerdo, de 25 anos, que representa o Génova.

"Vi as notícias que saíram, que me ligaram ao Benfica, mas não me ponho a pensar no mercado agora. Sei que se estiver bem aqui, vai ser muito bom para mim", destacou, antes de analisar o jogo. "Portugal foi um adversário muito difícil, com grandes jogadores em todas as posições, mas nós defendemos mesmo muito bem", acrescentou na zona mista.