"Não quero dinheiro, só quero ir embora": André Villas-Boas apresenta demissão do Marselha

André Villas-Boas apresentou a demissão do Marselha, deixando bem claro as razões que levaram a esta decisão."Apresentei a minha demissão por não concordar com a política desportiva. Não quero nada do Olympique Marseille. Não quero dinheiro. Só quero ir embora", disse.O treinador português explicou um dos motivos da rutura, a chegada de Olivier Ntcham ao clube: "É um jogador para o qual eu disse não. Não estava na nossa lista".O Marselha garantiu Olivier Ntcham por empréstimo dos escoceses do Celtic até ao final da temporada. O médio francês, de 24 anos, regressou assim ao país de origem depois de ter saído em 2012/13 para o Manchester City, sendo emprestado por duas ocasiões ao Génova, até assentar em Glasgow, em 2017/18, onde disputou 147 jogos e marcou 24 golos, conquistando três ligas escocesas e duas taças da Escócia.