O autocarro do Palmeiras foi atacado à pedrada pelos adeptos do clube brasileiro quando chegava ao Allianz Parque, onde defrontou o Junior Barranquilla para a Taça Libertadores, na passada noite de quarta-feira.



No final do encontro, que o Palmeiras venceu por 3-0, o treinador Luiz Felipe Scolari foi questionado sobre o tema: "Viu-me com cara de assustado? Não tenho medo de bandidos", afirmou.



O ex-selecionador de Portugal saiu em defesa da equipa e virou-se contra os atacantes.