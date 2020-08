"Não tenho palavras para descrever o que sinto": A reação do ciclista que empurrou Jakobsen

Dylan Groenewegen confessa sentir-se destroçado por ter provocado a queda que colocou o compatriota Fabio Jakobsen em estado grave numa cama de hospital. O holandês da Jumbo-Visma falou sobre o que se passou na chegada da primeira etapa da Volta à Polónia."Sinto ódio pelo que se passou ontem [quarta-feira]. Não encontro palavras para descrever o que sinto pelo Fabio e por todos os outros ciclistas que caíram. Neste momento, a saúde do Fabio é o mais importante, penso nele constantemente", escreveu Groenewegen na sua conta do Twitter.Fabio Jakobsen, da Deceuninck-Quick Step, foi operado durante cinco horas a lesões na cabeça e na cara, mantendo-se para já em coma induzido.A queda na primeira etapa da Volta à Polónia aconteceu no sprint final, e depois de Groenewegen ter empurrado Jakobsen contra as barreiras de proteção, numa altura em que a velocidade chegou quase aos 80 km/h.