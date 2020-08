“Não vi um euro desse dinheiro e só fui constituído arguido por causa do cargo que ocupava na altura”, explicou esta sexta-feira ao CM.







João Bartolomeu, antigo presidente da União de Leiria, é suspeito de receber 130 mil euros relativos à transferência do jogador Tiago Terroso para o Chornomorets, clube da Ucrânia, em 2012.“Não vi um euro desse dinheiro e só fui constituído arguido por causa do cargo que ocupava na altura”, explicou esta sexta-feira ao

Bartolomeu é suspeito do crime de abuso de confiança agravado, assim como o diretor desportivo, Rodolfo Vaz e o advogado Duarte Costa.



Os três delinearam um plano para “sonegar dinheiro à União de Leiria SAD para proceder à divisão de direitos económicos resultantes da transferência dos direitos federativos do atleta”, sustenta a acusação.



O clube da Ucrânia transferiu os 130 mil euros para uma conta na Suíça e os três decidiram distribuir o valor por diferentes contas, sendo que cerca de 45 mil euros foi canalizada através de Mário Cruz, vogal da SAD, para pagamentos dessa conta.



Por isso, o Tribunal subtrai o valor aos 130 mil euros e considera que a vantagem criminosa dos arguidos foi de cerca de 85 mil euros, perdida a favor do Estado.