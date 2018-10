Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nápoles trava PSG de Neymar

Equipa italiana esteve a vencer em duas ocasiões.

Por Filipe António Ferreira | 08:47

O Nápoles foi ao terreno do todo poderoso PSG empatar a duas bolas, num jogo em que esteve a vencer até aos descontos. Um resultado que deixa Neymar e companhia no terceiro lugar do Grupo C.



Insigne marcou aos 29 minutos, mas um autogolo do português Mário Rui deixou os parisienses com esperanças de alcançar o triunfo. Contudo, o conjunto transalpino chegou à vantagem por Mertens aos 77’.



Mas nos descontos, Di María fez o 2-2 final. No mesmo grupo, o Liverpool goleou (4-0) em casa o Estrela Vermelha.



Nos outros jogos da noite, destaque para a goleada (4-0) do Dortmund em casa diante do Atlético Madrid (Raphaël Guerreiro marcou dois dos golos dos germânicos).



O Barcelona, sem o lesionado Messi, bateu sem dificuldade os italianos do Inter Milão (Nélson Semedo entrou aos 77’ no Barça, enquanto João Mário não foi convocado nos ‘nerazzurri’).