Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Narrador da BTV pede desculpa por ter chamado "corja" ao FC Porto

Valdemar Duarte assina artigo no jornal do Benfica intitulado "peso na consciência".

17:21

Valdemar Duarte, o narrador da BTV que apelidou de "corja" a equipa do FC Porto no duelo entre o Benfica e os dragões nas meias-finais da Allianz Cup, pediu desculpas. O jornalista assina um artigo no jornal do Benfica, que chega às bancas esta sexta-feira, intitulado "peso na consciência".



"Têm sido dias muito difíceis desde a noite de 22 de janeiro para cá. Consciência marcada pelas inaceitáveis palavras que disse durante o relato do jogo Benfica-FC Porto. Foi produto do impulso momentâneo, que não se repetirá", escreveu Valdemar Duarte.



"Como jornalista com carreira de mais de três décadas, sinto uma profunda necessidade de pedir desculpa perante todos. Pedir desculpa: ao meu clube de sempre, Sport Lisboa e Benfica. Uma instituição que é inatacável. À BTV e a todos os seus profissionais pela deceção que provoquei aos meus colegas de trabalho. A toda a classe de jornalistas", acrescenta.



Valdemar Duarte explica ainda que a vida tem-lhe proporcionado bons momentos no desempenho da profissão de jornalista, mas também "momentos de terror". Como os que passou "na noite de 27 de novembro de 2011, no Estádio do Dragão".



Recorde-se que as palavras do jornalista provocaram indignação junto do FC Porto, que terá apresentado queixa nos tribunais, na ERC, no Sindicato dos Jornalistas e na FPF.