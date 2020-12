Natal do Sporting com penálti no sapatinho frente ao Farense

Finalmente, um Natal Feliz em Alvalade. Um penálti muito discutível em cima do apito final veio em jeito de prenda para Sporar, que mostrou sangue frio e marcou o golo da vitória que assegura a liderança isolada para o Sporting. Até a música do Coro de Santo Amaro de Oeiras tocou para festejar o final da maldição.









Frente a frente, um leão que marca em todos os jogos contra outro que não acaba um sem sofrer. Em cima da mesa, então, ingredientes para uma catadupa de golos. Só que, contas feitas, a primeira parte foi um zero. Ou dois, se assim o preferir.

Mesmo com baixas consideráveis, o Farense organizou-se e enjaulou os homens de Alvalade, que pouco fizeram com a imensa posse de bola (71%-29% ao intervalo). Aliás, foram os algarvios a ameaçar através de um antigo sportinguista: Ryan Gauld obrigou, por duas vezes (6’ e 45+1’), Adán a trabalhos. O espanhol ainda foi chamado à ação aos 39’ numa belíssima mancha. Do outro lado, um único remate à baliza - literalmente, com a bola de Tomás a embater no poste. Muito pouco.





Se houve melhorias do Sporting após o intervalo? Sim, mas nada de especial. Pedro Gonçalves foi o espelho da desinspiração, mas até foi o primeiro a incomodar Defendi com um remate aos 52’. Um dos escassos arrepios do guardião do Farense - as restantes tentativas dos homens de Rúben Amorim iam para a bancada, para irritação visível do técnico, também ele longe das quatro linhas, a cumprir o último jogo de castigo.





O fantasma dos Natais passados ia ganhando dimensão e parecia começar a ensombrar de forma inevitável o encontro. Só que, perto do minuto 90, André Narciso aponta para a marca dos 11 metros. Defendi sai da baliza num livre lateral, toca na bola e, no seguimento, atinge Feddal. Lance, no mínimo, muito discutível. Uma prenda caída do céu que Sporar desembrulhou ‘à Panenka’, mostrando sangue frio. Apito final e alguma confusão no relvado, enquanto soava ‘A todos um bom Natal’ em Alvalade. Noite feliz para o leão.





análise



+ Sporar caçou o fantasma



A frieza do esloveno é um dos principais destaques do jogo. Com a nação verde-e-branca em alvoroço, fez do penálti uma ida ao café e marcou à Panenka. Nota para o Farense, que muito assustou o Sporting.





- Primeira parte nula



Desastre total a primeira parte do Sporting. Passividade, muita parra na posse de bola e pouca uva nos remates. Aliás, só em cima do intervalo é que houve um tiro à baliza. Valeu Adán a evitar males maiores.





Lance muito discutível



Lance muito complicado a decidir o encontro. Defendi toca na bola e no movimento subsequente atinge Feddal. André Narciso entendeu, erradamente, que era penálti. Só que, no mesmo lance, Coates parece ser derrubado por outro adversário na área. Mas o árbitro assinalou claramente o primeiro.