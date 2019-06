‘Negócio Bruma’ faz tremer Pinto da Costa

As ondas do falhanço na contratação de Bruma pelo FC Porto estão a atingir Pinto da Costa, apurou oO Dragão está em polvorosa por uma pré-época atípica devido à dificuldade em contratar jogadores. Falhou o guarda-redes Koubek, falhou o médio Siliki e a passividade com que o FC Porto abordou o negócio Bruma permitiu ao PSV Eindhoven desviar o jogador quando tudo estava acertado.O diretor-geral do futebol portista, Luís Gonçalves, que trata das transferências, está a ser acusado de claudicar em momentos cruciais.Essa falhas, pouco habituais no FC Porto, estão agora a atingir o presidente Pinto da Costa, que geria o clube com mão de ferro.Os 81 anos parecem pesar no líder portista que, sabe o, vai passar a voltar a ter um papel mais ativo nas próximas contratações, sempre em sintonia com o técnico Sérgio Conceição.Já Luís Gonçalves, diretor-geral do futebol portista, tem criado alguns anticorpos, até por ter afastado o filho de Pinto da Costa, Alexandre, nas contratações de alguns jogadores, optando por recorrer a outros empresários, em negócios que não se têm concretizado.De acordo com as fontes contactadas, Pinto da Costa está a revelar sinais de fragilidade e um novo fracasso em 2019/20 (na época passada, o FC Porto só ganhou a Supertaça) vai fazer aumentar a contestação, apesar dos cerca de 80 milhões de euros encaixados na Liga dos Campeões.Os adeptos não escondem a preocupação com a falta de reforços e o atraso das renovações, fazendo sair a custo zero estrelas como Brahimi e Herrera.