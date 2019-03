Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nelson Évora agradece apoio após prata nos Europeus: "Obrigado por voarem comigo"

Atleta português foi vice-campeão no triplo salto dos Europeus de atletismo em pista coberta, em Glasgow.

Por Lusa | 14:53

O português Nelson Évora agradeceu esta segunda-feira o apoio dos portugueses na conquista da medalha de prata no triplo salto dos Europeus de atletismo em pista coberta, ambicionando "chegar mais longe".



"Como sempre, esta medalha é de todos os portugueses, a quem aproveito para agradecer os milhares de mensagens de apoio incondicional, antes mesmo de saber o meu resultado e também aqueles que após o resultado me homenagearam. Obrigado por voarem comigo", escreveu o saltador do Sporting, nas suas redes sociais.



Nelson Évora, campeão europeu em 2015 e 2017, conquistou a medalha de prata, em Glasgow, na Escócia, com um salto de 17,11 metros, sendo apenas batido pelo azeri Nazim Babayev, com 17,29.



"Estou feliz com a medalha de prata. Não estou satisfeito pela forma como saltei, mas acredito que para fazer coisas diferentes temos que experimentar coisas diferentes. Só assim se atinge aquilo que para muitos é impossível", prosseguiu Nelson Évora, estendendo os agradecimentos ao seu treinador, Ivan Pedroso, e aos companheiros de treino Tamgho Teddy, Ana Peleteiro e Rouguy Diallo, bem como à irmã Dorothé Évora.



O campeão olímpico em 2008 ficou a uma medalha de Fernanda Ribeiro, a atleta portuguesa com mais pódios em grandes competições. Ambos somam cinco medalhas de ouro, tendo a fundista arrecadado quatro de prata e três de bronze, enquanto o saltador conta duas de prata e quatro de bronze. Évora destacou-se de Rui Silva e Naide Gomes, que contabilizam 10 cada.