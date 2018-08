Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nelson Évora vai ser condecorado

Presidente da República revela que o atleta adiou a cerimónia por “duas ou três vezes”.

Por Rafael Duarte | 08:30

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente no treino comemorativo de Nelson Évora, em Albufeira, que assinalou, esta terça-feira de manhã, os 10 anos da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Fez ainda saber que Évora será condecorado com a Grã Cruz da Ordem do Mérito, no Palácio de Belém, no dia 3 de setembro.



Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a ocasião para destacar a persistência do campeão de triplo salto. "Quando muitos diziam que era altura de fazer uma homenagem de fim de carreira ao Nelson Évora, ele perguntou: qual fim?".



Por isso, para o Presidente da República, o atleta é um exemplo a seguir porque "não é um campeão normal". Nelson Évora não escondeu que foi "um privilégio e uma honra partilhar alguns detalhes do treino com o Presidente da República e ver o entusiasmo que tem em tentar entender pequenos detalhes. Mostra também que é um amante do desporto e respeita muito o nosso trabalho".



Marcelo Rebelo de Sousa contou que por "duas ou três vezes" tentou condecorar Nelson Évora "a propósito de outra conquista" mas o atleta adiou sempre a cerimónia.



"Na véspera da realização do ato, o Nelson Évora dizia sempre que ainda não era o momento ideal porque não queria que a condecoração fosse uma despedida, mas sim mais um estímulo e um incentivo a pensar no futuro", disse.



Nelson Évora irá agora aparecer na cerimónia de dia 3 com mais uma medalha, depois de se ter sagrado campeão europeu de triplo salto em Berlim, na Alemanha.



SAIBA MAIS

10 medalhas

Por 10 vezes que Nelson Évora saiu medalhado em grandes competições. A última foi em Berlim, na Alemanha, este ano, onde o atleta sagrou-se campeão europeu de triplo salto com a marca de 17,10 metros.



2008

Nelson Évora conquistou a medalha de ouro em triplo salto nos Jogos Olímpicos Pequim 2008 com a marca de 17,67 metros. Foi a quarta e última medalha de ouro olímpica para o País.



Recorde batido

O recorde nacional de triplo salto de Nelson Évora, com a marca de 17,74 metros, foi batido por Pedro Pablo Pichardo, a 4 de maio de 2018, quando venceu a prova de atletismo de Doha com 17,95 metros.