A promoção de Nélson Veríssimo a treinador da equipa principal do Benfica está a dar nova alma ao Seixal. A formação do clube deixara de ser aposta com Jorge Jesus, pelo que a mudança no comando técnico agradou a muitos elementos ligados às equipas jovens dos encarnados.Ao que o CM apurou, há vários meses que imperava o desânimo no centro de estágios.