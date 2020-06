Nélson Veríssimo dá os próximos treinos aos encarnados e pode orientar Benfica contra o Boavista

Se até quarta-feira o Benfica não chegar a acordo com um novo treinador, deverá mesmo ser o até agora adjunto de Bruno Lage a assumir os comandos da formação encarnada na partida de sábado, na Luz.Refira-se que Nélson Veríssimo, Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes) e Marco Pedroso (adjunto), que compunham a atual equipa técnica da formação principal, já se encontravam no Benfica antes de Lage chegar e vão permanecer no clube.