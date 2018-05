Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neuville a pouco mais de 50 quilómetros de vencer o Rali de Portugal

O belga foi vice-campeão do mundo em 2013, 2016 e 2017.

08:09

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) vai defender este domingo os 39,8 segundos de vantagem sobre britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) nos derradeiros 51,53 quilómetros do Rali de Portugal.



O vice-campeão do mundo em 2013, 2016 e 2017 parte para o quarto e último dia da sexta prova do Mundial com o objetivo de ascender à liderança do campeonato, no qual segue em segundo, a 10 pontos do líder, o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta).



Neuville é o principal candidato a suceder ao pentacampeão do mundo e da prova lusa no historial do Rali de Portugal, que abandonou na sexta-feira e alinha em Rali 2, podendo até gerir a diferença sobre Evans nas cinco classificativas do dia.



Montim (8,64 km) vai receber a primeira especial, a partir das 08h35, seguindo-se, num dia em que a prova presta homenagem ao concelho de Fafe, as passagens pelo emblemático troço da Lameirinha (11,18 km), com o seu tradicional salto da pedra sentada, e Luílhas (11,89 km).



Segue-se nova passagem por Montim e, novamente, Fafe, com a 20.ª e última prova especial de classificação, bonificada como 'powerstage', na única oportunidade de Ogier minimizar danos na classificação do Mundial.



Igualmente renhida deve ser a luta pelo terceiro lugar, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), terceiro a 57,2 segundos de Beuville, e os finlandeses Teemu Suninen (Ford Fiesta) e Esapekka Lappi (Toyota Yaris) separados por apenas 15 segundos.