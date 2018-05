Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neuville faz história no Rali de Portugal

Piloto torna-se o primeiro belga a vencer a prova.

Por Paulo Jorge Rocha | 08:32

Thierry Neuville garantiu ontem a vitória no Rali de Portugal, sendo o primeiro belga a vencer a prova portuguesa, que terminou em Matosinhos. Com o seu segundo triunfo da época, o piloto ultrapassou Sébastien Ogier e lidera agora o Mundial.



Ao volante do seu Hyundai i20, Neuville controlou ontem os adversários nos primeiros quatro troços e acelerou no último, registando o segundo melhor tempo do dia - atrás de Esapekka Lappi (Toyota Yaris) - e juntando quatro pontos da ‘power stage’ ao triunfo final.



Após as primeiras seis provas do Mundial, Neuville soma 119 pontos, mais 19 do que Ogier, pentacampeão da etapa portuguesa.



"Foi fantástico, o carro esteve perfeito e senti sempre o apoio da equipa durante o fim de semana. Eu sabia que podíamos conquistar mais pontos na ‘power stage’, mas os pneus não estavam no melhor. Mesmo assim tentei e consegui quatro, enquanto o Sébastien [Ogier] não conseguiu nenhum. Foi uma boa manobra no campeonato. A festa vai ser rija", garantiu.

O britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) manteve o 2º lugar e o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) ficou em 3º, com mais 47,3 segundos do líder, conseguindo o primeiro pódio da carreira.