Nevoeiro adia Nacional-FC Porto B para 7 de março

Jogo tinha início marcado para as 11h15.

25.02.18

O jogo entre Nacional e FC Porto B, da 26.ª jornada da II Liga de futebol, previsto para este domingo, foi adiado, com acordo entre as partes, para 07 de março, devido ao intenso nevoeiro na Choupana.



O jogo tinha início marcado para as 11h15, entre o líder da II Liga, o FC Porto B -- em igualdade de pontos com a Académica -, ao Nacional, oitavo classificado, mas não estavam reunidas as condições para a sua realização.



As equipas aguardaram durante uma hora a possibilidade de o nevoeiro se dissipar, e FC Porto B, Nacional e Liga acordaram a realização em 07 de março, com hora ainda por definir, segundo informou a assessoria do clube madeirense.



O Nacional tem menos um jogo, da 22.ª jornada, também adiado devido ao nevoeiro, estando previsto que o clube receba na próxima quarta-feira a Oliveirense, no acerto do calendário.