Neymar agride adepto após a final da Taça de França

Jogador do PSG recorreu às redes sociais depois da derrota do PSG frente ao Rennes.

09:20

"Ninguém gosta de perder, eu então...": assim começa o desabafo de Neymar nas redes sociais após a derrota do PSG frente ao Rennes na final da Taça de França. O internacional brasileiro não escondeu a sua fúria após o encontro, tendo agredido um adepto ainda no estádio, e recorreu depois às redes sociais para dar conta da sua 'cabeça quente'."Ninguém gosta de perder, eu então... Quem me conhece sabe o quanto sou competitivo e o quanto a derrota me abala. Mas perder faz parte da vida de um atleta, faz-nos crescer, faz-nos pensar, faz-nos MELHORAR. Feliz de poder voltar a jogar, de voltar a fazer golo e me sentir bem dentro de campo, mas o sentimento maior hoje é de tristeza", pode ler-se na conta de Instagram de Neymar.Ora, a partilha teve reação imediata de milhares e milhares de seguidores do PSG, alguns bem... especiais. A mãe, Nadine, foi das primeiras a confortar o filho. "Tudo se encontra nas mãos de Deus, somente ele sabe todas as coisas...vamos continuar olhando para frente e principalmente acreditar sempre neste Deus... amo-te", escreveu.Rivaldo também confortou o amigo - "São coisas que acontecem na nossa vida, mas você já passou momentos difíceis no futebol. Que venha a Copa América, Brasil Campeão e você o melhor jogador da competição" - assim como Nene, Arthur ou o o ator e humorista Tom Cavalcante.