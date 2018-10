Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar apoia Medina em Peniche

Estrela do PSG viajou para Portugal no seu jato particular.

Por Mário Pereira | 08:53

Gabriel Medina, líder do circuito mundial de surf, contou esta quinta-feira em Peniche, onde decorre a etapa portuguesa, com a presença de um apoiante muito especial: o seu compatriota e amigo Neymar.



O jogador brasileiro do PSG acabou mesmo por ser o centro das atenções, num dia em que Medina deu um importante passo rumo ao título.



Neymar chegou a Portugal no seu jato particular enquanto Medina disputava o terceiro round da competição.



Estiveram depois juntos no hotel e o jogador deslocou-se a seguir à praia de Supertubos para ver o quarto round, onde Medina garantiu a qualificação para a fase seguinte. Neymar esteve na zona reservada aos surfistas e não prestou declarações.



Limitou-se a enviar uma mensagem através das redes sociais: "Vai, meu pequeno irmão." Já Medina disse que a presença do amigo, com quem passa férias, lhe dá "grande motivação".



‘Kikas’ acaba Portugal Pro em 9.º lugar

Frederico Morais foi o último português a ‘cair’ no Portugal Pro, penúltima etapa do circuito mundial.



‘Kikas’, como é conhecido no meio surfista, conseguiu o apuramento para a quarta ronda. Mas nessa fase não teve argumentos para se bater com Gabriel Medina (vencedor da bateria) e Michael Bourez. Acabou a prova em 9º lugar.



Com a eliminação de Ítalo Ferreira na terceira ronda, Gabriel Medina tem caminho aberto para o título mundial. Hoje haverá nova chamada às 08h00.