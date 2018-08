Neymar diz que vai continuar no Paris Saint-Germain

Brasileiro desmentiu que esteja a pensar sair do clube antes do final do contrato.

O futebolista internacional brasileiro Neymar disse esta segunda-feira que vai continuar a "cumprir contrato" com o Paris-Saint Germain, apesar de rumores que apontam para uma transferência para o Real Madrid.



Em entrevista ao canal espanhol TV3, da Catalunha, Neymar desmentiu que esteja a pensar sair do clube antes do final do contrato, em 2022, depois de a imprensa espanhola apontar a uma saída, neste ou no próximo ano, para o Real Madrid, que perdeu Cristiano Ronaldo para a Juventus.



"Não, tenho contrato com o 'PSG', e vou estar em Paris", disse o avançado brasileiro, que chegou a França proveniente do FC Barcelona, a troco de uma verba recorde de 222 milhões de euros.



Depois de quatro anos nos catalães, o astro dos franceses levou o clube da capital gaulesa ao campeonato e este ano leva já três golos e duas assistências em três jogos da 'Ligue 1', além de ter ganho a Supertaça.