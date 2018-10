Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar está em Peniche para apoiar o surfista Gabriel Medina

Jogador do PSG veio dar força ao compatriota na prova do Mundial de Surf.

14:33

Neymar Junior é um amigo de longa data de Gabriel Medina e prova disso é a sua presença em Peniche, para apoiar o compatriotra na prova do Mundial de Surf.



O jogador do PSG publicou nas redes sociais imagens que o mostram com o campeão mundial de 2014, que venceu a etapa portuguesa na edição do ano passado.



Peniche junta asssim às estrelas maiores do surf mundial a presença de um dos melhores jogadores de futebol do mundo. A prova começou no dia 16 e está previsto durar até ao dia 27 de outubro.