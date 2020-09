Neymar infetado com Covid-19. PSG confirma outros dois casos no plantel

O PSG confirmou esta quarta-feira que há três casos positivos de covid-19 no plantel."Está confirmado que três jogadores do PSG testaram positivo ao Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde recomendado. Todos os jogadores e funcionários continuarão a realizar testes nos próximos dias", refere a nota divulgada hoje pelo clube parisiense.De acordo com o L'Equipe, Di María, Leandro Paredes e Neymar serão os jogadores infetados, no entanto o clube não divulgou o nome dos futebolistas que se encontram em isolamento.Recorde-se que estes três jogadores estiveram de férias em Ibiza, onde passaram algum tempo com Cavani, avançado uruguaio que depois de toda a 'novela' Benfica continua sem clube.