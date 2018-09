Neymar celebra golo à 'Ronaldo'

O internacional brasileiro marcou o golo perfeito e celebrou de braços abertos a correr pelo campo.

bola no ângulo perfeito dentro da baliza durante o treino da seleção brasileira em New Jersey e correu pelo relvado de braços abertos à frente de Arthur orgulhoso do feito.



Nas imagens vê-se o brasileiro a imitar Ronaldo quando este marca golo e diz o já conhecido "sim".



A seleção brasileira treina em bom ambiente e não parece ter sido afetada pelos resultados no Mundial2018.



Esta sexta-feira os Estados Unidos vão defrontar o Brasil em New Jersey.



Depois seguir-se-à El Salvador, em Washington.





Ney or CR7?



Neymar celebrates brilliant training goal like Cristiano Ronaldo #CBGT #Brasil pic.twitter.com/k2o0Hk5VHD — Brasil Global Tour (@BGT_ENG) September 4, 2018







