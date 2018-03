Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar reavalidado dentro de seis semanas para determinar data de regresso

Jogador brasileiro do PSG já foi operado ao pé direito.

18:12

O Paris Saint-Germain e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informaram num comunicado conjunto que o futebolista Neymar, operado este sábado, será avaliado dentro de seis semanas para determinar a data de regresso aos treinos.



O comunicado, que surge poucas horas depois de o jogador ter sido operado em Belo Horizonte, refere que a "intervenção, liderada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, correu perfeitamente".



Segundo o comunicado, a operação "consistiu na colocação de um parafuso, associado a um enxerto ósseo ao nível da lesão do quinto metatarso direito".



O jogador vai, de acordo com o comunicado, iniciar de imediato a recuperação sob supervisão de um fisioterapeuta do clube francês, não se sabendo se vai permanecer no Brasil ou regressar a França.



Neymar lesionou-se com gravidade no quinto metatarso do pé direito, frente ao Marselha, a 25 de fevereiro, e deverá ficar fora dos relvados entre dois meses e meio e três meses, regressando, assim, a tempo do Mundial de 2018.